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Рада упростила выделение земли под мобильные вышки
15:47 17.02.2022 |
Верховная Рада в четверг приняла законопроект №5811, предусматривающий упрощенную процедуру выделения земли под мобильные вышки. За него проголосовали 308 депутатов при 226 минимально необходимых.
Это решение связано с планами государства существенно увеличить покрытие 4G в ближайшие годы.
Обычно строительство базовой станции занимает 2-4 месяца. Однако сейчас этот процесс может затягиваться почти на полтора года. Причина - длительный процесс выделения земли под станцию местными властями, а именно необходимость вносить каждую станцию в детальный план территории определенной громады.
Поэтому депутаты сделали исключение для мобильных операторов. До 1 января 2026 года они смогут получать в пользование земельные участки площадью до 0,05 га в селах и поселках и за пределами населенных пунктов под базовые станции и другие технические средства или сооружения, необходимые для развертывания сети, без утвержденной градостроительной документации.
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