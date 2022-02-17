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Рада разрешила госорганам пользоваться облачными услугами
14:17 17.02.2022 |
Верховная Рада Украины создала условия для обработки и защиты данных при использовании технологии облачных вычислений и определила особенности использования облачных услуг органами государственной власти.
За соответствующий закон № 2655 во втором чтении и в целом в четверг проголосовало 297 народных депутатов.
К облачным услугам, согласно законопроекту, относятся: инфраструктура как услуга (IaaS), платформа как услуга (PaaS), программное обеспечение как услуга (SaaS) и безопасность как услуга (SECaaS), а также другие услуги, соответствующие определению облачных услуг.
Указанный документ определяет правила, по которым госорганы, местные власти и госпредприятия смогут пользоваться облачными услугами, а также вводит в действие перечень поставщиков облачных услуг, который предлагается вести Кабинету министров.
Кабмин также определен как орган, который устанавливает требования к поставщикам каждого вида облачных и сопутствующих услуг, которым предоставитель должен соответствовать для включения в перечень.
При этом порядок применения облачных вычислений и предоставления облачных услуг банками, лицами, осуществляющими деятельность на рынках финансовых услуг, госрегулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Национальный банк Украины, платежными организациями и/или участниками платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры - определяется Национальным банком Украины в соответствии с требованиями настоящего Закона.
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