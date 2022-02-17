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Рада ратифицировала соглашение об «открытом небе» с ЕС
12:52 17.02.2022 |
Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами о совместном авиационном пространстве. За законопроект проголосовали 3️11 депутатов, об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук в Telegram.
Отмечается, что соглашение о совместном авиационном пространстве - это "авиационный безвиз" одновременно для украинских и европейских авиаперевозчиков. Украина получит такие же возможности, правила и стандарты в области авиаперевозок, как и государства-члены Евросоюза.
Согласно соглашению Украина берет на себя обязательства принять авиационные стандарты ЕС и применять европейские авиационные правила.
В частности, в рамках совместного авиационного пространства уменьшится административная нагрузка на украинские авиакомпании. О полетах в ЕС, маршрутах, частоте рейсов и слотах украинские авиакомпании будут договариваться по той же процедуре, как это делает перевозчик из Евросоюза.
Соглашение откроет Украину для некоторых лоукост-авиалиний, что увеличит пассажиропоток и будет значительно способствовать росту экономики Украины в сфере туризма.
"Обычные граждане Украины получат больше возможностей и направлений для путешествий и сниженные цены на билеты", - отметил Тарас Мельничук.
В частности, в рамках совместного авиационного пространства уменьшится административная нагрузка на украинские авиакомпании. О полетах в ЕС, маршрутах, частоте рейсов и слотах украинские авиакомпании будут договариваться по той же процедуре, как это делает перевозчик из Евросоюза.
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