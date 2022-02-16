Украина выходит еще из одного соглашения СНГ

Верховная Рада поддержала закон Украины "О выходе из некоторых международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств".

Как сообщает корреспондент Укринформа, соответствующий законопроект (№0101) поддержали 309 народных депутатов.

Так, документом предусмотрен выход Украины из Соглашения о Правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках Общей системы преференций, которую ВР ратифицировала в 2002 году, а также из Протокола о внесении изменений и дополнений в Правила определения происхождения товаров (ратифицирован парламентом в 2004 году).

«Выход из Соглашения не повлияет на интересы украинских производителей и экспортеров, поскольку действующим законодательством Украины не предусмотрено предоставление тарифных преференций в рамках Общей системы преференций для развивающихся стран», - говорится в пояснительной записке.

Как сообщал Укринформ, Украина приобрела полноправное членство во Всемирной торговой организации (ВТО) 16 мая 2008 года.