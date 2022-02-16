Рада приняла закон о зачислении акциза с продажи табака в бюджеты громад

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5719 о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который предусматривает зачисление в местные бюджеты акциза с розничной продажи табака.

Как передаёт Укринформ, соответствующий документ поддержали 278 народных депутатов.

Документ предусматривает изменение механизма взимания 5-процентного акцизного налога с розничной продажи табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Речь идет о переносе обязанности уплаты акциза на производителей и импортеров, тогда как на сегодняшний день его уплачивают субъекты розничной торговли.

Также документ обязал Госказначейство зачислить акцизный налог с розничной продажи табака в бюджеты местного самоуправления.

При этом доля акциза, которую получат местные бюджеты, должна рассчитываться как соотношение общей стоимости операций по розничной торговле табачными изделиями на соответствующей территории за последний отчетный месяц к общей стоимости таких операций в целом в Украине за этот же период.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законопроект №5719 в первом чтении в ноябре прошлого года.