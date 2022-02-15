Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс для привлечения частных инвестиций и создала Государственный фонд внутренних водных путей

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом правительственный законопроект №5090, предусматривающий право заключения долгосрочных обязательств в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).

Законопроект поддержали 268 народных депутатов при 226 необходимых голосах.

Закон усовершенствует правовое регулирование ГЧП и приводит его в соответствие с международными нормами и стандартами в этой сфере в части урегулирования финансовых вопросов. В частности, усовершенствован порядок финансирования расходов в пользу частного партнера/концессионера, осуществляемых по заключенному в рамках ГЧП договору, в том числе концессионному.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект предусматривает право заключения долгосрочных обязательств в рамках государственно-частного партнерства.

Устанавливаются также требования к общему ежегодному объему долгосрочных обязательств в рамках ГЧП /концессии.

Как отметил в своем телеграм-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, указанные изменения обеспечат условия роста объема привлеченных инвестиций для модернизации и создания новой инфраструктуры и предоставления качественных общественно значимых услуг, в частности в таких сферах ГЧП, как строительство автомобильных дорог.

Закон также предусматривает создание Государственного фонда внутренних водных путей в составе специального фонда Государственного бюджета Украины. За счет средств Фонда будут финансироваться мероприятия по обслуживанию внутренних водных путей для содержания их в судоходном состоянии, строительства, реконструкции, ремонта и содержания стратегических объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта и другие меры, обеспечивающие безопасность судоходства на внутренних водных путях и развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта.