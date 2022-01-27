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Рада приняла одинаковые требования для внутренних и международных авиарейсов
16:12 27.01.2022 |
Верховная Рада приняла закон, который совершенствует порядок разработки, принятия и внедрения авиационных правил Украины.
Как сообщает корреспондент Укринформа, соответствующий законопроект №3683 во втором чтении поддержали 278 народных депутатов.
Необходимость законодательного нормирования порядка разработки и внедрения авиаправил обусловлена присоединением Украины к Конвенции о международной гражданской авиации.
В соответствии с Ковенцией, каждое государство - участник обязуется сотрудничать в обеспечении максимально возможной степени единообразия правил, стандартов, процедур и организации, которые касаются воздушных судов, персонала, воздушных трасс и вспомогательных служб.
Принятый документ вносит изменения в некоторые законодательные акты, которые регламентируют порядок разработки, принятия и внедрения авиаправил Украины.
Законом, в частности, устанавливаются одинаковые требования к воздушным перевозчикам как внутренних, так и международных рейсов - по обслуживанию и перевозке пассажиров, багажа, груза и почты; критериям отнесения к классу обслуживания; выплаты компенсации и помощи пассажирам в случае отказа от принятия на борт или отмены полета; возвращению платы за неоказанную услугу и пр.
Как сообщал Укринформ, законопроект №3683 был принят в повторном первом чтении в июне 2021 года после того, как его доработали и привели в соответствие с нормами закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
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