Финансовые новости
- |
- 26.01.22
- |
- 19:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада планирует установить новый срок для конкурсов на управляющих жилыми домами
08:42 26.01.2022 |
Верховная рада Украины приняла в первом чтении изменения в закон "О жилищно-коммунальных услугах". Планируется установить срок конкурсов на управляющих жилыми домами до 1 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.
Законопроект №6103 в первом чтении поддержал 261 депутат.
Проект предусматривает для исполнительного органа соответствующего местного совета обязанность по объявлению и проведению конкурса по назначению управляющего многоквартирного дома до 1 марта 2022 года.
Это должно произойти в случае если конкурс не был проведен до 1 мая 2021 года и совладельцами не принято решение о форме управления многоквартирным домом и не объявлен конкурс по назначению управляющего многоквартирного дома.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, предельный срок проведения конкурса по назначению управителя многоквартирного дома истекал 1 мая 2021 года.
Однако по состоянию на 1 апреля 2021 года из 180 тыс. многоквартирных домов управления 36 тыс. домов осуществляют образованные в них ОСМД (20%). В 71 тыс. домов управляющий избран совладельцами самостоятельно или назначен по результатам конкурса органом местного самоуправления (39 %). Еще 28 % многоквартирных домов жили по старому законодательству.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Россия — уже не агрессор и не оккупант. Как Макрон убедил Киев поверить Москве
|Надо просто перестать успокаивать: Что не так с последними обращениями Зеленского
|Киев выполнил требование РФ для возобновления встреч «Нормандии» на уровне советников
|Мураев вместо вторжения. О чем на самом деле Британия и США предупредили Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина и Всемирный банк завершили Второй проект по улучшению дорог на $450 миллионов
|Опасный эксперимент. Зачем у Зеленского решили установить атомный рекорд
|Австралия может увеличить экспорт газа в Европу на случай уменьшения поставок Россией
|Банки отмечают рекордный рост спроса на бизнес-кредиты
|Транспортные предприятия Украины за 2021г. увеличили перевозку грузов на 3,3% - Госстат
|Кабмин поддержит аграриев, использующих отечественную технику для орошения
|В Украине полностью рассчитались за выработанную в 2020 году «зеленую» энергию
Это интересно
|Насколько мощным является самый быстрый в мире суперкомпьютер: новые детали об AI Research SuperCluster
|Google будут судить за обман клиентов по поводу данных об их местонахождении
|Porsche Cayenne обзавелся «платиновой» версией
|Японский оператор вертолётов купит 50 китайских беспилотных аэротакси EHang EH216
|Hyundai улучшит батареи электрокаров с помощью квантовых вычислений
|Honda: водород вряд ли получит широкое распространение в легковых автомобилях
|Глава Stellantis предсказал тяжелые последствия резкого перехода на электромобили