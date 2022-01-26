Зеленский нанес новый удар по Кличко. Кабмин лишил мэра права подавать кандидатуры глав городских райадминистраций

Кабинет Министров лишил мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко права вносить кандидатуры глав районных администраций на назначение Президентом Владимиром Зеленским. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров № 43 от 24 января, передают Українськi Новини.

"Глава областной, Киевской и Севастопольской городской, районной в городе Киеве и в Севастополе госадминистрации назначается на должность и увольняется с должности Президентом по представлению Кабинета Министров согласно предложениям премьер-министра", - отмечается в постановлении.

Ранее главы райадминистраций в Киеве назначались и увольнялись в соответствии с предложениями главы КГГА.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева Виталий Кличко подтверждает, что у него сейчас сохраняются напряженные отношения с Президентом Владимиром Зеленским.