Рада разрешила высшим спецсудам рассматривать дела о неуважении к суду

В поддержку соответствующего решения проголосовал 281 народный депутат на пленарном заседании во вторник.
Законопроект вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, касающиеся полномочий высших специализированных судов по рассмотрению дел об административных правонарушениях.
До принятия законопроекта судьи высших специализированных судов были лишены возможности реагировать на неуважение к суду, нарушение порядка судебного заседания и привлекать виновных лиц к административной ответственности.
Законопроект дает судьям высших специализированных судов полномочия по рассмотрению дел, связанных с неуважением к суду в порядке, установленном для местных хозяйственных и административных судов, апелляционных судов и Верховного суда.