Рада намерена упростить порядок проверки покупателей небольших земучастков

Верховная Рада Украины намерена упростить порядок проверки соответствия законодательству лиц, приобретающих в собственность земельные участки сельхозназначения для садоводства площадью до 0,25 га, а также расположенные в населенных пунктах участки площадью до 2 га, поскольку действующие правила такой проверки слишком сложны и длительны.

Соответствующий законопроект №6199 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об уточнении положений относительно совершения нотариальных действий в процессе получения прав на земельные участки" на заседании парламента во вторник поддержали в первом чтении 249 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

"Когда земельная реформа запустилась, она отдала много полномочий нотариусам, потому что они оформляют право собственности на недвижимость и земельные участки. Объем информации, проверяемый нотариусами, достаточно существенный, это занимает время и сильно удорожает сделки купли-продажи. В первую очередь, это коснулось небольших участков в пределах сел, которые ранее не были ограничены мораторием на продажу сельхозземель и подпали под проверку нотариусами", - пояснил один из инициаторов законопроекта, глава комитета ВР по аграрной и земельной политике Николай Сольский в ходе заседания.

Согласно пояснительной записке к документу, предлагается отменить проверку соответствия покупателя земельного участка сельхозназначения требованиям, определенным статьей 130 Земельного кодекса Украины в случаях покупки земельных участков для ведения садоводства площадью до 0,25 га, а также расположенных в населенных пунктах участков площадью до 2 га для ведения личного крестьянского хозяйства.

По мнению авторов законопроекта, отмена проверки правоприобретателей таких активов упростит порядок получения ими прав на земельные участки и избавит участников таких сделок от дополнительных затрат финансов и времени.

Помимо того, законопроект предлагает учитывать, что площадь земельных участков сельхозназначения, принадлежащих на правах общей совместной собственности супругам, учитывается к общей площади земельных участков только для того из супругов, за которым зарегистрировано право собственности на него.

Данная законодательная инициатива зарегистрирована в Верховной Раде 20 октября 2021 года. Его инициаторы – группа из 13 народных депутатов, в числе которых глава профильного комитета Николай Сольский, Иван Чайкивский из депутатской группы "За майбутне", Николай Кучер (группа "Довира"), Андрей Богданец (парламентская фракция "Слуга народа").

Как сообщалось, Кабинет министров 16 июня 2021 года утвердил порядок проверки нотариусами покупателей земли, чем завершил формирование нормативно-правовой базы, необходимой для запуска рынка земли 1 июля прошлого года. Соответствующее постановление правительства согласовывает информационное взаимодействие между Государственным реестром прав на недвижимое имущество, Единым государственным реестром юр- и физлиц-предпринимателей и общественных формирований и Государственным земельным кадастром для проверки соблюдения ограничения на покупку одним физлицом до 100 га.

Проверка будет включать установление личности физлица-покупателя участка либо конечного бенефициария юрлица-покупателя; проверку наличия введенных в отношении покупателя санкций; проверку его принадлежности к финансированию терроризма; установление общей площади земучастков в собственности покупателя.

Рынок земель сельскохозяйственного назначения начал работать 1 июля. На первом этапе земельной реформы покупать и продавать земельные участки смогут только граждане страны. Одно физическое лицо сможет иметь в распоряжении не более 100 га.

Право приобретать землю сельхозназначения 1 января 2024 года получат юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, при этом конечный бенефициар одного или нескольких юрлиц сможет консолидировать через них совокупно не более 10 тыс. га.