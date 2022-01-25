Лимит на беспошлинную доставку посылок увеличили до 150 евро

Верховная Рада на заседании 25 января поддержала законы, которыми увеличила предел на беспошлинную доставку посылок из-за границы со 100 евро до 150 евро.

Об этом известно с заседания ВР, изменения в Таможенный кодекс (№4279) поддержали 237 народных депутатов, в Налоговый (№4278) - 274 нардепа.

Законы, прежде всего, увеличивают лимит налогообложения пошлиной пересылки, фактурная стоимость которых не превышает 150 евро.

Кроме того, законом запрещается пересылать алкогольные напитки и табачные изделия, независимо от их стоимости.

Изменения будут касаться и взимания налога на добавленную стоимость - налогооблагаемой базой является часть их таможенной стоимости (для юрлиц) или часть суммарной фактурной стоимости (для физлиц), превышающая 150 евро.

Также законы вводят электронное декларирование международных почтовых и экспресс-отправлений, устанавливается возможность отсрочки уплаты налога в течение 30 дней с даты оформления временного реестра.

Заметим, что до второго чтения закон №4279 по поводу изменений в Таможенный кодекс содержал правки, которыми предлагалось ввести обязательную идентификацию получателей пересылок по паспорту или идентификационному коду.

Против них сразу выступили почтовые операторы и заявили, что в результате таких изменений "может произойти коллапс". Впоследствии в комитете было предложено на год отсрочить обязательную идентификацию, однако во время голосования депутаты не поддержали соответствующие правки (№35, 36). Следовательно, идентификацию не оставили в окончательной редакции документа.