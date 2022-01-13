Зеленский подписал закон о локализации в машиностроении

Президент Украины Владимир Зеленский подписал поддержанный парламентом законопроект №3739 "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" о создании предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности".

Согласно информации на сайте парламента, закон возвращен с подписью президента 12 января текущего года.

Как сообщил соавтор закона, народный депутат Дмитрий Кисилевский, в первый год действия закона при закупках продукции машиностроения будет требоваться не менее 10% украинской составляющей, в каждый последующий год этот показатель будет увеличиваться на 5%, пока не достигнет 40%.

"Создание 64 тысяч рабочих мест и рост ВВП на 4,2% в среднесрочной перспективе - крайне важный эффект, который ожидается после вступления в силу закона о локализации. Но еще более важной является перезагрузка государственной промышленной политики. Поддержка закона в Раде конституционным большинством и быстрое подписание закона президентом демонстрирует, что наша промышленность все-таки имеет шанс на адекватную поддержку со стороны государства", - отметил Кисилевский.

Нардеп также сообщил, что Кабмину теперь предстоит разработать нормативную базу для применения требования по локализации при госзакупках. Он предположил, что на это уйдет несколько месяцев.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук 24 декабря 2021 года подписал законопроект №3739.

"Открываем новую страницу истории украинской экономики, где национальное производство является одним из основных приоритетов государственной политики. Только подписал закон о локализации", - написал тогда Стефанчук в Facebook.

По его словам, принятия закона ждали сотни украинских предприятий, а сам документ предусматривает, что "государственные средства будут тратиться на заказ продукции у украинских, а не зарубежных предприятий".

Ранее сообщалось, что 21 июля 2021 года Верховная Рада приняла за основу, а 16 декабря во втором чтении и в целом законопроект №3739 о локализации, направленный на развитие машиностроения. Согласно документу, временные преференции (на 10 лет) распространяются на госзакупки на сумму 200 тыс. грн и более, если уровень локализации производства составляет 10% в 2022 году с ежегодным увеличением на 5% - до 40%, и этот уровень локализации сохраняется до конца 10-летнего срока. Ко второму чтению законопроекта начальные и финальные проценты требуемого уровня локализации были уменьшены.

Степень локализации определяется производителем товара и подтверждается уполномоченным органом в порядке, установленном Кабмином по предложенной формуле: правительство вместе с профильным комитетом парламента может ежегодно (не позднее 31 октября) менять степень локализации производства на следующий год – уменьшать до 5% или увеличивать на 10%, а также может снижать уровень локализации для проведения отдельной закупки.

В перечень товаров, подпадающих под действие закона, входят дизель-генераторы, турбогенераторные установки, трансформаторы, конденсаторы, насосы, автомобили скорой помощи, автобусы различных типов, трамваи и троллейбусы, грузовые и спецавтомобили, электробусы, кузова транспортных средств, прицепы, локомотивы, ж/д вагоны, вертолеты, самолеты и космические аппараты, паровые турбины, горнорудные машины.

Требования локализации не будут распространяться на компании из стран-членов соглашения GPA, в частности, ЕС и США.

Законопроект №3739 был зарегистрирован в парламенте 24 июня 2020 года. Его соавторами выступили в основном нардепы фракции "Слуга народа", в том числе Дмитрий Кисилевский, Дмитрий Наталуха, Роксолана Пидласа, а также главы депутатских фракций и групп, парламентских комитетов, члены комитета экономического развития и другие депутаты - всего 37 человек.

По мнению представителей украинских промышленных предприятий, принятие документа даст импульс привлечению масштабных инвестиций в национальную экономику. Согласно пояснительной записке к законопроекту, реализация предложенных мер позволит удовлетворить потребности ПАО "Укрзализныця", "Укрнафты", НАЭК "Энергоатом", международных аэропортов, коммунальных перевозчиков, департаментов и исполнительных комитетов местных властей в обновлении подвижного состава, спецтехники и продукции энергомашиностроения.

Закон вступает в силу через шесть месяцев с момента опубликования.