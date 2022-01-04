В Украине вступил в силу закон, запрещающий доступ российских судов во внутренние водные пути государства

В субботу, 1 января, вступает в силу закон "О внутреннем водном транспорте", который, среди прочего, предусматривает запрет на заход во внутренние водные пути Украины судов, плавающих под флагом государства-агрессора – России.

"Запрещается заход во внутренние водные пути Украины: судам, плавающим под флагом государства-агрессора; судам, принадлежащим гражданам государства-агрессора или субъектам хозяйствования, зарегистрированным на территории государства-агрессора, или физическим и юридическим лицам, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом Украины "О санкциях", - указано в тексте закона.

Кроме того, таким кораблям запрещено перевозить пассажиров и грузы. Этим документом также запрещается заход российским судам в украинские порты. Среди прочего, запрещена и регистрация российских суден в Государственном судовом реестре Украины.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Как сообщалось, закон был принят Верховной Радой 3 декабря 2020 года и подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 30 декабря.