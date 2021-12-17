Рада освободила от налога деньги на программу «єПідтримка»

Верховная Рада освободила денежные средства, предоставляемые гражданам в рамках программы «єПідтримка», от налога на доходы физических лиц и военного сбора.

За соответствующий закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки сферы спорта» (№ 4577) проголосовали 287 народных депутатов, сообщает Укринформ.

«В общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога на доходы физических лиц не включается доход в виде помощи, выплачиваемой (предоставляемой) за счет средств государственного бюджета в рамках программы «єПідтримка», - говорится в сообщении Информационного управления Аппарата Верховной Рады.

Верховная Рада также поддержала предложение временно, до 1 января 2024 года снизить НДС для билетов на спортивные соревнования - с 20% до 7%.

Авторы законодательной инициативы аргументировали тем, что тотальные отмены и переносы спортивных мероприятий из-за пандемии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, парализовали фактически спортивную жизнь. Во время пандемии не было трансляций соревнований, отсутствовали доходы от рекламы, продажи билетов, то есть спорт остался без спонсорской поддержки. Однако федерации и спортивные клубы продолжали нести расходы на аренду спортивных сооружений, заработную плату игроков, тренеров и пр. И поэтому спорт в такое трудное время, по мнению депутатов, нуждается в прямой государственной поддержке.

«Применение пониженной ставки налога на добавленную стоимость в размере 7% будет способствовать снижению цены потребления и увеличению объема потребленных услуг, о чем свидетельствует опыт ряда стран мира, применяющих пониженную ставку налога на добавленную стоимость», - отмечается в пояснительной записке к документу.

Как ранее сообщалось, все совершеннолетние граждане Украины, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19, смогут получить 1 000 грн от государства. За эти средства они смогут приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, купить билеты на железнодорожные и авиаперевозки по Украине, приобрести книги.

Программа будет реализовываться в несколько этапов. С 19 декабря услуга станет доступна в мобильном приложении Дія. Это самый быстрый и простой способ. На втором этапе (3 квартал 2022 года) будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают.