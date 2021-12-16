Рада планирует освободить участников индустриальных парков на 10 лет от налога на прибыль

Верховная Рада поддержала идею налоговых стимулов для участников индустриальных парков, среди которых - освобождение от налога на прибыль на 10 лет.

За соответствующий законопроект №5688 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство" в первом чтении проголосовали 256 депутатов.

Документом предусматривается:

* освобождение от налога на добавленную стоимость при импорте нового оборудования, которое ввозится участниками индустриальных парков исключительно для собственного использования в сферах перерабатывающей промышленности или научно-исследовательской деятельности на территории (в пределах) индустриального парка (без права предоставления в аренду, лизинг либо передачу в пользование третьим лицам на любых других условиях);

* освобождение от налога на прибыль в течение десяти лет;

* предоставление права органам местного самоуправления устанавливать льготные ставки по налогу на недвижимость и плате за землю.

Авторы законопроекта мотивировали свои предложения тем, что действующее в Украине законодательство об индустриальных парках предоставляет явно недостаточные преимущества их участникам, чтобы они смогли стать катализатором развития отечественной экономики.

"Законом Украины «Об индустриальных парках» среди стимулов предусмотрено только целевое финансирование на безвозвратной основе и предоставление беспроцентных кредитов для обустройства индустриальных парков, а также освобождение участников парков от долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта. Такая незначительная поддержка не может быть сравнима с вышеперечисленными практиками стран мира», - говорится в пояснительной записке к документу.

По подсчетам авторов законопроекта, консервативный сценарий его внедрения предполагает полноценный запуск в Украине 50 индустриальных парков (из числа 43 имеющихся и 7 новых). В частности, в имеющиеся парки в среднесрочной перспективе будет инвестировано 50 млн долл. США, а в новые - 100 млн долл. США. Таким образом, дополнительный объем привлечения инвестиций достигнет 2,85 млрд долларов США.

По оптимистическому сценарию, предполагается полноценный запуск в Украине 100 индустриальных парков (из них 57 новых). При этом в имеющиеся парки в среднесрочной перспективе будет инвестировано 100 млн долларов США, а в новые - 200 млн долл. Таким образом, дополнительный объем привлеченных инвестиций достигнет 15,7 млрд долл. США.

Как сообщал Укринформ, в сентябре 2021 года Верховная Рада приняла изменения в закон "Об индустриальных парках", направленные на привлечение инвестиций. В частности, предусмотрено внедрение компенсации управляющим компаниям, инициаторам создания - субъектам хозяйствования и участникам индустриальных парков 50% затрат на присоединение к электросетям. Также внедряется компенсация участникам индустриальных парков процентов по кредитам (в зависимости от доли экспорта продукции собственного производства) и частичная компенсация инвестиций в создание производства, осуществленных в течение первых трех лет.