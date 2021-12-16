Рада планирует освободить от ввозной пошлины оборудование для индустриальных парков

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5689 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство".

За соответствующий документ проголосовали 237 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

Документом предусматривается освободить от ввозной пошлины новое оборудование, которое ввозится участниками индустриальных парков, включенными в Реестр индустриальных парков, исключительно для собственного использования в сферах перерабатывающей промышленности (кроме производства подакцизных товаров) или научно-исследовательской деятельности на территории (в пределах) индустриального парка.

Законопроект запрещает передавать это оборудование в аренду, лизинг или использование третьим лицам на каких-либо иных условиях.

При этом соответствующие товары должны быть новыми и изготовленными не раньше, чем за три года до даты их ввоза на таможенную территорию Украины.

Порядок ввоза и целевого использования указанных товаров определяется Кабинетом министров.