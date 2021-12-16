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Рада планирует освободить от ввозной пошлины оборудование для индустриальных парков
22:43 16.12.2021 |
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5689 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство".
За соответствующий документ проголосовали 237 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.
Документом предусматривается освободить от ввозной пошлины новое оборудование, которое ввозится участниками индустриальных парков, включенными в Реестр индустриальных парков, исключительно для собственного использования в сферах перерабатывающей промышленности (кроме производства подакцизных товаров) или научно-исследовательской деятельности на территории (в пределах) индустриального парка.
Законопроект запрещает передавать это оборудование в аренду, лизинг или использование третьим лицам на каких-либо иных условиях.
При этом соответствующие товары должны быть новыми и изготовленными не раньше, чем за три года до даты их ввоза на таможенную территорию Украины.
Порядок ввоза и целевого использования указанных товаров определяется Кабинетом министров.
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