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Рада приняла закон о защите населения от табака
17:13 16.12.2021 |
Верховная Рада приняла законопроект №4358, ужесточающий требования к производству, продаже, рекламе и использованию табачных изделий и электронных сигарет.
Соответствующий документ во втором чтении в четверг поддержали 317 народных депутатов при необходимых 226 голосах.
Законопроект предлагает запретить производство в Украине (кроме производства для экспорта), торговлю и ввоз сигарет с содержанием никотина в дыму одной сигареты свыше 1,0 мг, смолы - 10 мг, монооксида углерода - 10 мг; сигареты с вкусовыми или ароматическими добавками; сигарет, "напоминающих пищевой или косметический продукт"; табачных изделий, рекламирующих курение или не содержащих предупреждений о его вреде для здоровья.
Производителю и импортеру табачных изделий также запрещается вмещать в упаковку своей продукции вкладки, прямо или косвенно поощряющие приобретение и употребление табака.
Законопроект, в частности, обяжет производителей и импортеров электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей подавать в Госпродпотребслужбу сообщения о всех изделиях, которые они планируют ввести в оборот в Украине, в том числе уведомлять об их ингредиентах, токсикологических данных и выбросах, подавать информацию о дозах никотина в них.
Помимо этого, законопроект вносит изменения в требования к маркировке табачных изделий, а также вводит запрет на продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Также документ запрещает рекламу электронных сигарет и устройств для потребления табачных изделий без их сгорания.
"Реализация законопроекта будет способствовать сокращению распространенности курения среди всех возрастов, прежде всего, среди детей и молодежи. Законопроект будет способствовать достижению целей устойчивого развития ООН, в отношении которых Украина обязалась сократить распространенность курения до 15% в 2025 году. Подобные мероприятия постепенно приведут к улучшению здоровья населения и росту продолжительности жизни в Украине", - указано в пояснительной записке к документу.
Как сообщалось, данный законопроект ВР приняла в первом чтении в июне 2021 года, его поддержало 339 нардепов.
Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) и Американская торговая палата Украины в июле обратились к парламенту с просьбой подключить экспертов от бизнеса к доработке законопроекта об охране населения от вредного воздействия табака, чтобы создать качественное законодательное поле и избежать чрезмерного регулирования отрасли.
По данным бизнеса, законопроект №4358 вводит значительно более жесткое регулирование табачной отрасли, чем установленное в странах ЕС. Реализация данной законодательной инициативы негативно повлияет на бизнес, поскольку усиливает давление на предпринимателей и потребует соответствующих изменений производственных и бизнес-процессов.
ЕБА подчеркнула, что данный запрет является неэффективным и уничтожит малый и средний бизнес, но не приведет к задекларированным целям защиты здоровья населения от вредного воздействия табака.
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