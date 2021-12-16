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Рада создала нового регулятора для отрасли интернета и мобильной связи
15:55 16.12.2021 |
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №6055 "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и почтовой связи Украины" (Нацкомсвязи).
Законопроект во втором чтении и в целом в четверг поддержали 296 народных депутатов при необходимых 226 голосах.
Комиссия будет работать вместо НКРСИ (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации) и в итоговом документе был обеспечен эффективный механизм трансформации НКРСИ в Нацкомсвязи. В частности, со дня вступления в силу закона о Нацкомсвязи, НКРСИ автоматически трансформируется в Нацкомсвязи, а лица, находящиеся на должностях главы и членов НКРСИ на день вступления в силу настоящего Закона, продолжают осуществлять свои полномочия в течение срока, составляющего разницу между шестью годами и сроком пребывания в должности до дня вступления закона в силу.
Регулятор будет в том числе:
- определять населенные пункты без Интернета, мобильной связи и обеспечивать предоставление таких услуг;
- осуществлять государственный контроль за деятельностью операторов/провайдеров и поставщиков почтовых услуг;
- осуществлять внесудебное урегулирование споров между потребителями и операторами/провайдерами, а также внесудебное урегулирование споров относительно доступа к инфраструктуре;
- мониторить качество электронных коммуникационных услуг.
Согласно тексту документа, избрание в состав Нацкомсвязи проходит путем открытого конкурса.
Организацию и проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия, состав которой, а также порядок и условия проведения конкурса утверждает Кабинет министров Украины. Член регуляторного органа назначается должность распоряжением Кабинета министров Украины.
Срок полномочий членов Нацкомсвязи составляет шесть лет. Одно и то же лицо не может быть членом Нацкомсвязи более двух сроков подряд.
Кандидат на должность члена Нацкомсвязи должен, в том числе, владеть государственным языком, иметь квалификацию, опыт, в частности в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, необходимых для выполнения его обязанностей и осуществления полномочий члена регуляторного органа, владеть иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы, быть гражданином Украины.
Финансирование деятельности Нацкомсвязи и ее аппарата осуществляется из средств государственного бюджета.
Должностные оклады членам Нацкомсвязи и работникам аппарата в соответствии с размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц, определенным законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год, устанавливаются в размере:
- председатель регуляторного органа: 40;
- член регуляторного органа: 30;
- прочие работники аппарата: от 10 до 25;
Общий размер премий, которые может получить председатель или член регуляторного органа за год, не может превышать 50% фонда должностного оклада для соответствующих должностей за год.
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