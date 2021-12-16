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Рада приняла в целом закон о регуляции трансплантации анатомических материалов
15:47 16.12.2021 |
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующих вопросов трансплантации анатомических материалов человеку" (№5831).
Соответствующее решение на заседании парламента в четверг поддержали 305 народных депутатов при необходимых 226 голосах.
В следствии принятия законопроекта, сведения о потенциальных донорах гемопоэтических стволовых клеток вносятся в Государственную информационную систему трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Также письменный отказ от ранее согласованной трансплантации не нуждается в нотариальном заверении или подтверждении нотариусом подлинности подписи.
Авторы документа ожидают, что принятие данного закона урегулирует отдельные составляющие трансплантации, что в свою очередь будет способствовать повышению эффективности и количества таких операций в Украине.
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