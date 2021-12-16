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Верховная Рада утвердила новые правила прозрачности в добывающих отраслях
15:43 16.12.2021 |
Депутаты Верховной Рады 344 голосами поддержали во втором чтении законопроект №3790 об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях. Об этом сообщается на парламентском портале.
Документом закрепляются международные Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) от 2019 года.
В частности, в законопроекте уточнен порядок раскрытия информации: утверждены формы отчетности, предельный срок представления отчетности и объем информации, подлежащей раскрытию.
Документом вводится отчетность в том числе и за суммы платежей за выбросы двуокиси углерода.
Законопроект устанавливает, что сведения о среднеучетном количестве работников должны подаваться с определением количества работников каждого пола.
Усовершенствована терминология, применяемая в законе (определение "добывающие отрасли", "проектная деятельность", "субъект хозяйствования, осуществляющий деятельность в добывающих отраслях", "соглашения о пользовании недрами").
Уточнен круг субъектов, которые осуществляют деятельность в добывающих отраслях и должны отчитываться по правилам Закона № 2545-VIII.
Усовершенствован порядок формирования Многосторонней группы по имплементации ИПДО и перечень ее полномочий, предусматривается создание специального национального секретариата (который по факту функционирует уже с 2013 года), который организует работу Многосторонней группы.
Уточнен порядок избрания независимого администратора и его полномочия.
Определены меры, которые должны ускорить подготовку электронной системы подачи и анализа отчетности в добывающих отраслях (онлайн-платформы для раскрытия данных добывающих отраслей) и переход на электронную отчетность.
Урегулированы вопросы ответственности добывающих компаний за предоставление недостоверной информации.
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