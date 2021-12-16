Верховная Рада утвердила новые правила прозрачности в добывающих отраслях

Депутаты Верховной Рады 344 голосами поддержали во втором чтении законопроект №3790 об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях. Об этом сообщается на парламентском портале.

Документом закрепляются международные Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) от 2019 года.

В частности, в законопроекте уточнен порядок раскрытия информации: утверждены формы отчетности, предельный срок представления отчетности и объем информации, подлежащей раскрытию.

Документом вводится отчетность в том числе и за суммы платежей за выбросы двуокиси углерода.

Законопроект устанавливает, что сведения о среднеучетном количестве работников должны подаваться с определением количества работников каждого пола.

Усовершенствована терминология, применяемая в законе (определение "добывающие отрасли", "проектная деятельность", "субъект хозяйствования, осуществляющий деятельность в добывающих отраслях", "соглашения о пользовании недрами").

Уточнен круг субъектов, которые осуществляют деятельность в добывающих отраслях и должны отчитываться по правилам Закона № 2545-VIII.

Усовершенствован порядок формирования Многосторонней группы по имплементации ИПДО и перечень ее полномочий, предусматривается создание специального национального секретариата (который по факту функционирует уже с 2013 года), который организует работу Многосторонней группы.

Уточнен порядок избрания независимого администратора и его полномочия.

Определены меры, которые должны ускорить подготовку электронной системы подачи и анализа отчетности в добывающих отраслях (онлайн-платформы для раскрытия данных добывающих отраслей) и переход на электронную отчетность.

Урегулированы вопросы ответственности добывающих компаний за предоставление недостоверной информации.