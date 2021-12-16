Рада приняла закон о локализации в машиностроении

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении локализации производства при осуществлении государственных закупок, направленный на развитие отечественного машиностроения.

За принятие законопроекта №3739 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" относительно создания предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности" проголосовали в четверг 323 народных депутата при необходимых 226 голосах.

Документом предусмотрено, что временные преференции (на 10 лет) распространяются на госзакупки на сумму 200 тыс. грн и более, если уровень локализации производства составляет 10% в 2022 году с ежегодным увеличением на 5% - до 40%, и этот уровень локализации сохраняется до конца 10-летнего срока.

При этом ко второму чтению законопроекта начальные и финальные проценты требуемого уровня локализации были уменьшены - в редакции первого чтения требование локализации на первом этапе составляло 25-40% с последующим увеличением еще на 15 п.п. с 2024 года.

Степень локализации определяется производителем товара и подтверждается уполномоченным органом в порядке, установленном Кабмином по предложенной формуле.

Согласно принятому закону, Кабмин совместно с профильным комитетом ВР может ежегодно (не позднее 31 октября) изменять степень локализации производства на следующий год – уменьшать до 5% или увеличивать на 10%, а также может снижать уровень локализации для проведения отдельной закупки.

В перечень товаров, подпадающих под действие закона, входят, в частности, дизель-генераторы, турбогенераторные установки, трансформаторы, конденсаторы, насосы, автомобили скорой помощи, автобусы различных типов, трамваи и троллейбусы, грузовые и спецавтомобили, электробусы, кузова транспортных средств, прицепы, локомотивы, ж/д вагоны, вертолеты, самолеты и космические аппараты, паровые турбины, горнорудные машины.

Требования локализации не будут распространяться на компании из стран-членов соглашения GPA, в частности, ЕС и США.

Закон вступает в силу через шесть месяцев с момента опубликования.

Как сообщалось, законопроект №3739 был зарегистрирован в парламенте 24 июня 2020 года. Его соавторами выступили в основном нардепы фракции "Слуга народа", в том числе Дмитрий Кисилевский, Дмитрий Наталуха, Роксолана Пидласа, а также главы депутатских фракций и групп, парламентских комитетов, члены комитета экономического развития и других депутатов - всего 37 человек.

По мнению представителей украинских промышленных предприятий, принятие документа даст импульс привлечению масштабных инвестиций в национальную экономику.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, реализация предложенных мер позволит удовлетворить потребности ПАО "Укрзализныця", "Укрнафта", НАЭК "Энергоатом", международных аэропортов, коммунальных перевозчиков, департаментов и исполнительных комитетов местных властей в обновлении подвижного состава, спецтехники и продукции энергомашиностроения.

Соответствующие потребности в обновлении оценены в сумму около 150 млрд грн.