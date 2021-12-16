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Арендаторами не смогут быть лица, имеющие связи с РФ: Кабмин предлагает закон
08:49 16.12.2021 |
Кабинет Министров предложил парламенту внести изменения в закон "О хозяйственной деятельности в Вооруженных силах Украины", исключив из числа возможных арендаторов физических и юридических лиц, имеющих тесные личные или экономические связи с государством, признанным Верховной Радой государством-агрессором.
Как сообщает корреспондент Укринформа, соответствующее решение правительство приняло сегодня на своем заседании.
В пояснительной записке к проекту документа отмечается, что необходимость принятия такого законопроекта возникла после того, как в октябре 2019 года был принят закон "Об аренде государственного и коммунального имущества". Согласно ему, введены новые механизмы передачи имущества в аренду путем проведения электронного аукциона без непосредственного привлечения к его проведению балансодержателя или уполномоченного органа управления, изменена процедура заключения договоров аренды, оценки стоимости имущества, подлежащего передаче в аренду и т.д.
Реализация закона не требует финансирования из государственного или местных бюджетов.
Как сообщал Укринформ, закон "Об аренде государственного и коммунального имущества", принятый в 2019 году, был введен в действие 1 февраля 2020 года.
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