Арендаторами не смогут быть лица, имеющие связи с РФ: Кабмин предлагает закон

Кабинет Министров предложил парламенту внести изменения в закон "О хозяйственной деятельности в Вооруженных силах Украины", исключив из числа возможных арендаторов физических и юридических лиц, имеющих тесные личные или экономические связи с государством, признанным Верховной Радой государством-агрессором.

Как сообщает корреспондент Укринформа, соответствующее решение правительство приняло сегодня на своем заседании.

В пояснительной записке к проекту документа отмечается, что необходимость принятия такого законопроекта возникла после того, как в октябре 2019 года был принят закон "Об аренде государственного и коммунального имущества". Согласно ему, введены новые механизмы передачи имущества в аренду путем проведения электронного аукциона без непосредственного привлечения к его проведению балансодержателя или уполномоченного органа управления, изменена процедура заключения договоров аренды, оценки стоимости имущества, подлежащего передаче в аренду и т.д.

Реализация закона не требует финансирования из государственного или местных бюджетов.

Как сообщал Укринформ, закон "Об аренде государственного и коммунального имущества", принятый в 2019 году, был введен в действие 1 февраля 2020 года.