Накопительные пенсии. Верховная Рада увеличила необлагаемую сумму взносов

Верховная Рада увеличила с 15 до 30% необлагаемую налогом сумму отчислений, которую компания может вносить на пенсионный счет своего сотрудника в негосударственном пенсионном фонде. Соответствующая норма содержится в принятом 14 декабря налоговом законопроекте №5376 (Закон о Дия Сити).

Законопроектом внесены изменения в Налоговый кодекс в части пенсионных и страховых платежей.

Теперь сумма взносов, уплаченная работодателем-резидентом за свой счет по договорам негосударственного пенсионного обеспечения налогоплательщика и/или по договорам добровольного медицинского страхования, с которой не будет взиматься налог, может составлять до 30% начисленной зарплаты такому работнику.

Также до 30% от суммы вознаграждения будет доступно для взносов резидентов Дия Сити по договорам негосударственного пенсионного обеспечения налогоплательщика - гиг-специалиста.