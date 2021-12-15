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Накопительные пенсии. Верховная Рада увеличила необлагаемую сумму взносов
13:49 15.12.2021 |
Верховная Рада увеличила с 15 до 30% необлагаемую налогом сумму отчислений, которую компания может вносить на пенсионный счет своего сотрудника в негосударственном пенсионном фонде. Соответствующая норма содержится в принятом 14 декабря налоговом законопроекте №5376 (Закон о Дия Сити).
Законопроектом внесены изменения в Налоговый кодекс в части пенсионных и страховых платежей.
Теперь сумма взносов, уплаченная работодателем-резидентом за свой счет по договорам негосударственного пенсионного обеспечения налогоплательщика и/или по договорам добровольного медицинского страхования, с которой не будет взиматься налог, может составлять до 30% начисленной зарплаты такому работнику.
Также до 30% от суммы вознаграждения будет доступно для взносов резидентов Дия Сити по договорам негосударственного пенсионного обеспечения налогоплательщика - гиг-специалиста.
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