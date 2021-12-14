Рада приняла закон о «Дия City»

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №5376 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине", который регулирует налоговые условия специального правового режима "Дия City".

За соответствующий документ на заседании во вторник проголосовали 285 народных депутатов.

Законом вводятся особые условия налогообложения компаний-резидентов "Дия City", доходов их работников и привлеченных гиг-специалистов. В частности, резиденты спецрежима смогут по своему усмотрению выбирать, какой корпоративный налог уплачивать: налог на выведенный капитал в размере 9% или налог на прибыль (18%).

Для стимулирования инвестиций в ИТ-отрасль будут освобождены от налогообложения доходы физлиц в виде дивидендов, начисленных компанией-резидентом, при условии их выплаты не чаще одного раза в два года, чтобы стимулировать компании реинвестировать средства в свое развитие.

Также будет действовать налоговая скидка для физлиц при покупке доли в компании-стартапе, являющейся резидентом "Дия City".

Относительно доходов работников и гиг-специалистов резидентов "Дия City" будут действовать следующие ставки налогообложения: НДФЛ – 5%, ЕСВ – 22% от минимальной зарплаты, военный сбор – 1,5% (от зарплаты работника или вознаграждения гиг-работника). Если специалист получает более EUR240 тыс. в год, то весь доход выше этого лимита будет облагаться налогом на 18% НДФЛ.

Налогообложение ФЛП, которые будут сотрудничать с резидентами спецрежима, будет оставаться на уровне действующих на сегодняшний день ставок.

Также закон устанавливает переходный период с ФЛП-модели на гиг-контракты и трудовые контракты.

С 2024 года расходы компаний-резидентов на плательщиков единого налога (включая ФЛП 3 группы) не должны превышать 50%, а с 2025 года – 20%. До этих пор - никаких ограничений.

В то же время резиденты, которые будут платить налог на прибыль и чей годовой доход не превышает 40 млн грн, смогут работать с ФЛП без ограничений на все время их резидентства.

Суммы сверх лимита для плательщиков налога на выведенный капитал будут облагаться налогом в размере 9%. Плательщики налога на прибыль все расходы на ФЛП, превышающие разрешенные 20%, должны будут включать в финансовый результат.

В то же время, компании-резиденты, которые будут платить налог на прибыль с годовым доходом не более 40 млн грн, будут сотрудничать с ФЛП без ограничений на все время резидентства.

Условия "Дия City" будут действовать в течение 25 лет и будут распространены на всех работников компаний-резидентов.

"В сочетании с другими инструментами налоговый режим "Дия City" позволит IT-компаниям активнее развиваться и масштабироваться, привлекать инвестиции и создавать качественный высокотехнологичный продукт. И делать это все здесь, в Украине, в конкурентоспособной юрисдикции, а не искать более комфортные условия в других странах. У Украины есть все необходимое, чтобы стать мощным технологическим хабом. "Дия City" позволит реализовать этот потенциал быстрее и эффективнее", - прокомментировал принятие законопроекта вице-премьер министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как сообщалось, по мнению Европейской бизнес-ассоциации, предложенные народными депутатами правки ко второму чтению налогового законопроекта по "Дия Сити", вызывают сомнения относительно перспективы положительного влияния самой концепции на развитие IТ-индустрии в дальнейшем.

В первом чтении законопроект №5376Ю который регулирует налоговые условия специального правового режима "Дия City", Верховная Рада приняла 2 июня 2021 года.

Министерство цифровой трансформации Украины планирует полноценный запуск специального правового и налогового режима для IТ-отрасли "Дия City" с начала 2022 года.

"Дия City" - это специальный правовой и налоговый режим для IТ, который предполагает комплекс мер по стимулированию развития индустрии высоких технологий.

Основной закон №1667-IX о "Дия City" принят парламентом и подписан президентом.