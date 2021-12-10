Венецианская комиссия избрала нового президента - Клер Бази-Малори, которая сменила на этом посту Джанни Букиккио.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета Европы.

Клер Бази-Малори - французская юристка, с 2010 года - член Конституционного суда Франции, член Венецианской комиссии - с 2014 года. За свою более 40-летнюю карьеру она занимала ряд других должностей во Франции и награждена Орденом почетного легиона, высшей государственной наградой.

Ее двухлетний срок полномочий начинается уже с 10 декабря, в 2023 году она имеет право переизбраться.

Клер Бази-Малори сменит в должности Джанни Букиккио, возглавлявшего "Венецианку" с 2009 года.

Он продолжит сотрудничать с Венецианской комиссией как специальный представитель.