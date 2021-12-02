Финансовые новости
- |
- 02.12.21
- |
- 20:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Выводы Венецианской комиссии по закону о деолигархизации будут получены 10-11 декабря – Малюська
16:27 02.12.2021 |
Украина получит экспертное заключение Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) по закону "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" 10-11 декабря этого года, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.
"Эксперты Венецианской комиссии провели встречи с разными стейкхолдерами как в Украине, так и вне. В том числе были дискуссии и со мной. У меня была отдельная встреча с экспертами Венецианской комиссии. Они готовят свое заключение. Предварительно, мы ожидаем, что решение о заключении Венецианской комиссии будет принято 10-11 декабря этого года", - сказал министр в интервью телеканалу "Дом".
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о деолигархизации 5 ноября 2021 года. Закон вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и будет введен в действие через шесть месяцев со дня его вступления в силу.
При этом закон теряет силу через 10 лет со дня его введения в действие.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский подал в Раду законопроекты о двойном гражданстве
|Почему Конституционный суд не пустил к себе новых «судей» от Зеленского
|Не живешь в Украине – голосуй за Зеленского: Откуда власть возьмет миллион новых избирателей
|Курс на девальвацию может усилиться в случае ухудшения политической обстановки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада выделила из бюджета еще 19 миллиардов на ремонт дорог
|Страны ОПЕК+ решили и дальше наращивать нефтедобычу, несмотря на падение цен и «Омикрон»
|Зеленский подал в Раду законопроекты о двойном гражданстве
|Метинвест Ахметова создала новую угольную компанию
|Выводы Венецианской комиссии по закону о деолигархизации будут получены 10-11 декабря – Малюська
|Цены на бензин и дизтопливо 2 декабря резко снизились после публикации новой максимальной стоимости
Это интересно
|Канада намерена серьёзно усилить национальную полупроводниковую отрасль — разработан план развития до 2050 года
|Новые электромобили Формулы E будут самыми эффективными гоночными автомобилями в мире
|Спутниковому интернету Starlink грозит провал, если SpaceX не справится с двигательным кризисом
|Asus выходит на рынок кухонных гаджетов с PureGo PD100
|Промышленная метавселенная поднимет рынок «умного производства» до $540 млрд к 2025 году
|SpaceX начала тестирование спутникового интернета Starlink в самолётах
|Представлена мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1