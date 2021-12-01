На портале «Дія» отныне можно получить градостроительные условия и ограничения

На портале «Дія» и в Единой государственной электронной системе в сфере строительства теперь можно получить градостроительные условия и ограничения.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что это документ, необходимый для получения разрешения на строительство многоквартирных домов и большинства промышленных объектов. В нем есть информация о возможной этажности и плотности застройки, отступах домов от других зданий и красных линий.

Чтобы получить услугу, необходимо: заполнить заявление; иметь сканы топографо-геодезического плана строительства; скан документа, подтверждающего право собственности, пользования земельным участком, потребуется только в случае, если право собственности на землю не внесено в Реестр недвижимости; квалифицированная электронная подпись, которой необходимо будет подписать заявление и сканы.

Заявление будет сформировано автоматически. После подписания оно будет передано в орган градостроительства и архитектуры по местонахождению земельного участка. Если у земельного участка несколько собственников - все они получат уведомление о подписании заявления.

Как сообщалось, на прошлой неделе на портале "Дія" начала работать услуга "строительной амнистии"‎. Она позволяет официально ввести в эксплуатацию жилые, садовые, дачные дома или приусадебные здания, которые построили до апреля 2015 года без получения разрешительных документов.

Единая государственная электронная система в сфере строительства разработана Министерством развития громад и территорий в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации при поддержке проекта USAID/UK aid «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS».