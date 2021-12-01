Справку о недвижимом имуществе можно получить на портале «Дія» - Минцифры

Справку о недвижимом имуществе теперь можно получить онлайн на портале "Дія".

Как передает Укринформ, об этом Министерство цифровой трансформации сообщает в Телеграме.

Справка необходима для проверки права на жилье или земельный участок, владельцев и совладельцев, наличия имущества в реестрах. Сейчас этой услугой пользуется более миллиона человек в год. Минцифры упростило и оптимизировало ее получение.

"Справка содержит всю информацию о недвижимом имуществе из четырех основных реестров. За неделю после запуска услуги уже получено 500 справок. А также осуществлено более 1 500 бесплатных поисков", - говорится в сообщении.

Ранее услуга обеспечивала бесплатный предварительный поиск информации по двум критериям - данным физического лица и данным юридического лица. Теперь на портале "Дія". работает бесплатный поиск по 5 критериям.

"Благодаря этому люди не будут заказывать случайно справку, в которой отсутствует информация. Также расширено количество параметров, по которым можно осуществить поиск. Например, серия и/или номер паспорта", - подчеркнули в Минцифре.

Запрос обрабатывается в течение 3-5 секунд после его заказа и справка будет доступна в разделе "Заказные документы" на портале "Дія".

Проект осуществляется при содействии Программы EGAP, финансируемой правительством Швейцарии и реализуемой Фондом "Восточная Европа" совместно с Министерством юстиции Украины.

Как сообщал Укринформ, 29 ноября вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Минцифры планирует до конца 2021 года почти еженедельно запускать новые услуги для граждан в приложении и на портале "Дія".