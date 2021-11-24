Бизнесу поднимут штрафы в 15 раз: за ошибки в какой отчетности будут нещадно наказывать

Денис Вергун / UBR.ua

Пострадают только ФЛП, которые не ведут налоговый учет и не представляют отчетность вообще. Самозанятых теперь тоже будут штрафовать за неподачу налоговых документов.

Бизнесу хотят ужесточить наказание за непредставление налоговой и аудиторской отчетности. Соответствующий проект закона на прошлой неделе Кабмин одобрил на своем заседании.

В настоящее время предусмотрена административная ответственность только за несвоевременную подачу или непредставление аудиторских выводов. Если такой закон будет принят, ответственность будет наступать за несвоевременную подачу или непредставление аудиторской и налоговой отчетности.

ФОПап и самозанятым - приготовиться

Законодатель, во-первых, расширяет объем ответственности за нарушение порядка представления налоговой отчетности. Во-вторых, расширяет перечень субъектов, к которым будет применяться такая ответственность.

Соответственно значительно возрастает и размер санкции - вместо штрафа в размере от 85-255 грн его поднимут:

* за первое нарушение он будет составлять от 1700 до 2550 грн

* в случае повторного в течение года правонарушения размер штрафов возрастет от 2550 до 4250 грн.

Следовательно, размер штрафов вырастет более чем в 15 раз.

Штрафы за нарушение порядка представления налоговой отчетности будут применяться как в отношении предприятий, учреждений, организаций, так и в отношении ФЛП.

"Ключевым нововведением является то, что теперь законодателем предлагается привлекать к ответственности субъектов хозяйствования, а также физлиц-предпринимателей не только за отсутствие налогового учета или нарушение порядка его ведения, но и за нарушение порядка представления налоговой отчетности", - рассказал UBR.ua юрист по корпоративному праву ЮФ Mitrax Николай Коломиец.

То есть, например, собираются наказывать за неподачу или представление с нарушением известной едва ли не каждому предпринимателю декларации по единому налогу.

Вместе с тем, в перечень лиц теперь попадают еще и самозанятые лица.

"Предлагается установить ответственность за нарушение порядка удержания и перечисления налога на доходы физлиц и представления сведений о суммах дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков-физлиц и суммы удержанного с них налога, а также суммы начисленного единого взноса на общеобязательное государственное пенсионное страхование", - отметила адвокат АБ "ЮФ "Семенова и партнеры", к.ю.н. Марина Семенова.

Юрист считает включение таких лиц в перечень вполне обоснованным, поскольку они также являются самостоятельными хозяйствующими субъектами с отдельными налоговыми обязанностями.

"С одной стороны, повышение штрафов на данный момент не разумно и не обоснованно, учитывая, что национальный бизнес существенно пострадал за время карантинных ограничений. Но с другой, изменения позволят улучшить налоговую дисциплину", - заметила нам Семенова.

Самозанятые лица должны были представлять налоговую отчетность и раньше. Такой отчетностью для них была налоговая декларация об имущественном положении и доходах.

Поэтому в этой части для самозанятых ничего не изменилось.

Но в будущем к самозанятым лицам будет применяться ответственность в виде штрафа за несообщение налоговым органам по установленной форме сведений о суммах дохода, начисленного (уплаченного) в пользу, в частности их наемных работников и суммы начисленного им ЕСВ.

Напоминаем, что самозанятые могут использовать труд до четырех человек.

"Ранее ответственность самозанятых лиц за вышеуказанное несообщение о выплате своим работникам дохода (начисленного ЕСВ) не предусматривалась", - говорит Николай Коломиец.

В свою очередь ФЛП, разумеется, раньше тоже были обязаны соблюдать налоговую дисциплину, и в зависимости от системы налогообложения вести учет доходов/расходов, подавать декларацию об имущественном положении и доходах, если речь идет о ФЛП на общей системе налогообложения.

"Пострадают только ФЛП, которые не ведут налоговый учет и не представляют отчетность вообще", - указывает на важное на нововведение Николай Коломиец.

За неподачу какой отчетности будут штрафовать

Здесь все зависит от системы налогообложения, на которой находится предприятие или ФЛП.

В общем же штраф можно будет ждать за неподачу таких документов, как:

* налоговой декларации плательщика единого налога (причем вне зависимости от группы, с I по IV);

* декларации ФЛП (на общей системе налогообложения) об имущественном положении и доходах;

* налоговой декларации по налогу на прибыль предприятия;

* налоговой декларации по налогу добавленную стоимость.

Чем провинились самозанятые

По мнению юристов, самозанятые лица добавили к субъектам ответственности за вышеуказанные правонарушения в связи с увеличением их количества. Конечно, привлечение к ответственности самозанятых лиц позволит увеличить и поступления в бюджет за счет уплаченных ими штрафов.

К таким, в частности, относятся:

* артисты;

* художники;

* архитекторы;

* адвокаты;

* аудиторы;

* арбитражные управляющие и т.д.

Уйдут ли в тень

По мнению юристов, расширение объема ответственности и объема правонарушений, за которые предусматривается определенная ответственность, является положительным с точки зрения юридической техники, поскольку таким образом устраняется законодательная неопределенность, во-вторых повышается качество закона в сфере соответствующих правонарушений.

В то же время вряд ли можно говорить о повышении уровня налоговой дисциплины, учитывая то, что, хотя штрафы за налоговые правонарушения и выросли, все еще не достигли размера, когда предприниматели действительно могут пойти в теневой сектор или повысить уровень своей ответственности.

"На мой взгляд, это не будет способствовать уходу бизнеса в тень - в связи с тем, что предложенные изменения не касаются повышения налогов", - говорит Семенова.

Вместе с этим для большинства предпринимателей, к сожалению, до сих пор не в приоритете иметь в штате или по найму таких специалистов, как бухгалтер и юрист, учитывая объем расходов, которых требует их наличие.

К тому же размер некоторых налоговых правонарушений вполне позволяет предпринимателю закрыть глаза на штраф за неподачу соответствующей отчетности.

"Увеличение размера штрафных санкций является оправданно привлекательным деянием для государства, учитывая указанный дополнительный объем поступлений в бюджет. Но учитывая общее положение вещей, вызванное пандемией, любое повышение штрафов остро воспринимается как руководителями предприятий, так и простыми предпринимателями", - резюмировал в беседе с UBR.ua Николай Коломиец.