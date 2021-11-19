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Президент внес в Раду законопроект о представлении информации о бенефициарах через «Дию»
12:01 19.11.2021 |
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "Об упрощении предоставления информации для целей финансового мониторинга", который должен упростить передачу в Единый государственный реестр юрлиц и физлиц-предпринимателей информации о конечных бенефициарных владельцах компаний.
"Я инициирую возможность предоставления необходимой информации в электронном виде без очередей и добавления ненужных бумажных документов. Вместо этого можно будет сделать несколько кликов в приложении "Дия", - приводятся слова главы государства на его официальном портале.
Зеленский напомнил, что Украина стала первой страной в мире, которая начала публично отображать информацию о конечных бенефициарах юридических лиц, дав пример другим. В то же время процесс представления информации о бенефициарных владельцах в этом году был организован ненадлежащим образом, считает президент.
В проекте закона также предусмотрена возможность автоматической сверки поданной компаниями информации с данными госреестров, что заменит сверку бумажных документов с электронными реестрами в ручном режиме и ускорит процесс регистрации, отмечается в пресс-релизе.
Законопроект также предусматривает подготовку и утверждение ответственным органом власти детальной методологии определения конечного бенефициара для юрлиц и проведение разъяснительной работы по этому поводу. Предлагается срок не менее 6 мес. для подачи и уточнения юрлицами информации с момента утверждения такой методологии, говорится в сообщении.
Как сообщалось, обновленные процедуры подачи информации о конечных бенефициарах были введены после принятия Верховной Радой в декабре 2019 года новой редакции закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию распространения оружия массового поражения".
Был установлен предельный срок подачи информации о конечных бенефициарах - 11 октября. Сложность подачи документов привела к большим очередям, и парламент за несколько дней до этой даты отложил этот срок до 11 июля 2022 года.
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