Рада приняла в 1-м чтении законопроект о направлении 2,5 млрд грн на инфраструктурные проекты и национальную авиакомпанию

За соответствующее решение проголосовало 236 народных депутатов при необходимых 226 голосах.
Депутаты также поддержали сокращение наполовину сроки подготовки проекта закона ко второму чтению.
Законопроект №6298 зарегистрировала группа депутатов 8 ноября 2021 года. Он предусматривает увеличение доходной части госбюджета за счет перевыполнения поступлений по ряду налогов на 2,5 млрд грн. Распределить эти средства предлагается на строительство и ремонт автодорог "Укравтодором" (1 млрд грн), реализацию проектов программы "Большое строительство" (дороги, объекты социально-культурной сферы, увеличение субвенций местным бюджетам на ремонт и строительство коммунальных дорог, в целом 1 млрд грн), а также – Мининфраструктуры на формирование уставного капитала национального авиаперевозчика - 500 млн грн.