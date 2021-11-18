Рада приняла закон о публичных электронных реестрах

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №2110 "О публичных электронных реестрах", за документ проголосовали 282 народных депутата.

Законопроект введет понятие "базовые реестры". Они будут содержать основную информацию об украинцах.

"Например, Единый демографический реестр будет первоисточником информации о личности - его возрасте, ФИО, идентификационных документах. Это распространенная мировая практика. Реестры будут соединены между собой "Трембитой". Не нужно приносить ксерокопии или справки в разные госорганы, поскольку обмен информацией будет (происходить - ИФ) в электронном виде. Так, информация не будет дублироваться и отличаться об одном и том же человеке в разных госреестрах. В результате это позволит делать госуслуги эффективными и максимально автоматизировать их", - пояснило Министерство цифровой трансформации на сайте.

Кроме того, законопроектом вводятся понятия "администраторы" и "технические администраторы" госреестров. Это позволит не создавать отдельную техническую команду для каждого госреестра, а эффективно использовать имеющиеся в государстве ресурсы команд разработки и поддержки реестров. Кроме того, как ожидается, это повысит эффективность использования государственных средств.

