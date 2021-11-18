Рада приняла законопроект о рынке древесины в 1-м чтении с сохранением моратория

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4197-д "О рынке древесины", но исключила из него норму об отмене моратория на экспорт древесины.

За соответствующее решение на заседании парламента в четверг проголосовали 276 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Изначально доработанный законопроект "О рынке древесины" №4197-д предполагал отмену моратория на экспорт из Украины необработанной древесины и введение прозрачного рынка древесины. Он предусматривает, в частности, публичность информации о продаже древесины и изделий из нее и предлагает предоставить доступ к ней всем участникам рынка, а также устанавливает ответственность собственников леса и постоянных лесопользователей за отказ поставлять покупателям определенную договором древесину, определяет принципы проведения электронных аукционов, их виды и требования обнародования информации.

В то же время Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) раскритиковала законопроект, указав, в частности, что в нем должен быть предусмотрен каскадный принцип проведения аукционных торгов. "Первоочередной доступ к ресурсу необходимо предоставить компаниям, имеющим производственные мощности на территории Украины и перерабатывающим древесину на территории Украины", - считает ЕБА.

Кроме того, по ее мнению, необходимо существенно пересмотреть и упростить нормы администрирования операций с изделиями из древесины, а также перечень изделий из древесины, нуждающихся в получении сертификата происхождения, и исключить из него продукты, не являющиеся продуктами первичной переработки древесины.

Как сообщалось, Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла закон, которым на 10 лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка). При этом запрет на экспорт лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) был введен с 1 ноября 2015 года, древесных пород – с 1 января 2017-го.

В 2018 году парламент ограничил внутреннее потребление необработанного лесоматериала до 25 млрд куб. м в год на срок действия вывоза за пределы таможенной территории страны леса-кругляка.

В январе 2020 года Украина и ЕС создали арбитражную группу для рассмотрения спора о запрете Украиной экспорта лесоматериалов в необработанном виде. В конце 2020-го она вынесла решение, признав право Украины ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах, в то же время признав необходимость откорректировать мораторий 2015 года в сотрудничестве с ЕС.