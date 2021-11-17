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В Украине расширили круг должностных лиц, которые обязаны подавать декларации о доходах
15:56 17.11.2021 |
Члены правления Фонда социального страхования, Фонда обязательного государственного социального страхования на случай безработицы, Пенсионного фонда и его наблюдательного совета обязаны подавать декларации о доходах.
Это предусматривает Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предупреждении коррупции" относительно распространении действия закона на членов правления Фонда социального страхования Украины, Фонда обязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, Пенсионного фонда, Наблюдательного совета Пенсионного фонда и соответствующих должностных лиц (№5881-1), за принятие которого проголосовали 305 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.
"Этот законопроект предлагает распространить режим декларирования и соответственно другие ограничения Закона Украины "О предупреждении коррупции", в частности ограничения по противодействию конфликту интересов, на таких лиц: правление Пенсионного фонда, правление Фонда социального страхования, правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, наблюдательный совет Пенсионного фонда и работников Пенсионного фонда и Фонда социального страхования", - заявила председатель Комитета ВР по антикоррупционной политике Анастасия Радина, которая докладывала о положениях документа.
Ожидается, что реализация закона будет способствовать минимизации коррупционных рисков при исполнении своих обязанностей членами правлений и других должностных лиц вышеупомянутых организаций.
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