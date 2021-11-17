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Рада уточнила порядок доступа нотариусов в ЕГДР
13:50 17.11.2021 |
Верховная Рада уточнила порядок доступа нотариусов в Единый государственный демографический реестр (ЕГДР).
За соответствующий законопроект № 3989 в целом проголосовали 294 народных депутатов.
Законопроект вносит изменения в законы Украины о Едином государственном демографическом реестре, о нотариате и другие.
Согласно внесенным изменениям в закон о ЕГДР, сведения и другие персональные данные об особе, которые находятся в реестре, предоставляются нотариусу во время совершения им нотариального действия путем доступа к информации реестра в установленном порядке, после соответствующей авторизации и с сохранением информации о нотариусе, который осуществил такой доступ, введенных им запросов, сформированных выписок, а также дата и время просмотра персональных данных и другой технологической информации.
Согласно законопроекту, порядок доступа нотариуса к ЕГДР утверждает Кабинет министров.
Согласно изменениям в закон "О нотариате", установление лица осуществляется по паспорту гражданина Украины или по другому документу, который удостоверяет лицо, предусмотренному законом о Едином государственном демографическом реестре.
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