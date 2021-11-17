Рада приняла закон «О мультимодальных перевозках»

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о мультимодальных перевозках (№4258).

Соответствующую законодательную инициативу с необходимыми технико-юридическими правками на заседании в среду поддержали 298 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Документ вводит в Украине понятия мультимодальной и комбинированной перевозки грузов, мультимодального терминала, документа мультимодальной перевозки, оператора и заказчика такой перевозки, определение договора мультимодальной перевозки, его условий, прав и обязательств сторон, основных принципов госрегулирования и госпомощи касательно данного вида перевозок.

Также закон закрепляет право участников мультимодальных перевозок осуществлять перевозки груза на основании составления единого договора касательно всех этапов перевозки независимо от изменения видов транспорта и осуществлять перевозки груза по одному перевозному документу, по которому стороны достигли согласия.

Кроме того, предусматривается, что во время предоставления услуги по мультимодальной перевозке грузов ответственность оператора за груз перед заказчиком услуги охватывает период с момента принятия им груза для мультимодальной перевозки и до момента его выдачи.

Соответственно, для получения возмещения убытка за потерянный (поврежденный) груз заказчику услуги не нужно устанавливать, на каком этапе перевозки произошли повреждения или потеря груза или кто из перевозчиков не выполнил обязательства своевременной доставки груза.

Этот документ имплементирует положения Директивы Совета ЕС от 7 декабря 1992 года об установлении общих правил для отдельных видов комбинированных перевозок грузов между государствами-членами, а также направлен на присоединение Украины к Соглашению о развитии мультимодальных перевозок TRACECA - международной транспортной программы с участием Европейского Союза и 14 государств-членов Восточноевропейского, Кавказского и Центрального регионов.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины поддержал законопроект о мультимодальных перевозках в конце октября 2020 года. В первом чтении законопроект был принят 5 марта 2021 года.