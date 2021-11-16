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Рада приняла закон «О медиации»
13:08 16.11.2021 |
Верховная Рада на заседании во вторник 302 голосами поддержала законопроект №3504 "О медиации" во втором чтении и в целом.
Законопроект определяет правовые основы и порядок проведения медиации в Украине. В частности, процедура медиации будет применяться в любых конфликтах (спорах), возникающих в гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных, административных правоотношениях, а также в уголовных производствах при составлении соглашений о примирении между потерпевшим и подозреваемым, обвиняемым, и других сферах общественных отношений.
В пояснительной записке к документу отмечается, что физические и юридические лица могут обратиться к медиатору для проведения медиации как до обращения в суд, в Третейский суд, Международный коммерческий арбитраж, так и во время судебного, третейского или арбитражного производства или во время выполнения решения перечисленных судов.
Медиация будет проводиться по взаимному соглашению сторон медиации в соответствии с принципами добровольности, конфиденциальности, независимости и нейтральности, непредвзятости медиатора.
Статус медиатора может получить любое физическое лицо, которое имеет высшее образование, и прошло базовую подготовку в сфере медиации в Украине или за ее пределами.
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