Кабмин предлагает Раде ввести категоризацию по группам для материнских и дочерних предприятий - законопроект

Кабинет министров предлагает Верховной Раде ввести категоризацию материнских и дочерних предприятий (малые, средние и крупные) для консолидации и подачи финансовой отчетности, соответствующую норму предлагает правительственный законопроект №6244.

Как указало Министерство финансов на сайте в среду, данный законопроект о бухучете и финансовой отчетности позволит выполнить обязательства Украины по имплементации положений директивы ЕС № 2013/34/ЄС.

Помимо указанного, проект закона предлагает освободить от обязательного составления и подачи консолидированной отчетности малые и средние группы предприятий, чтобы упростить им ведение бизнеса и сократить расходы, а также совершенствует требования по обнародованию консолидированной финотчетности вместе с аудиторским отчетом, добавило министерство.

Также правительство зарегистрировало законопроект №6245 с поправками в ряд законов относительно совершенствования правовых основ ведения аудиторской деятельности.

Как подчеркнул Минфин, законопроекты не предусматривают концептуальных изменений в аудиторской работе, регулировании такой деятельности или правил бухучета.

Так, законопроект №6245 направлен на уточнение норм законодательства по аудиту и обеспечения однозначного их толкования.

В частности, законопроект предлагает дополнить перечень ведомостей, которые аудитор должен подать в реестр аудиторов и субъектов аудиторской деятельности, предусмотреть ответственность за недостоверность таких ведомостей. Также проект закона содержит предложение определения термина "хорошая репутация аудитора" и "хорошая репутация аудиторской фирмы".