Рада намерена перенести уплату акциза с табачных изделий на производителей и импортеров

Верховная Рада Украины намерена изменить механизм взимания 5%-ного акцизного налога с розничной продажи табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, а именно перенести обязанность его уплаты с субъектов розничной торговли на производителей и импортеров данной продукции, а также направить взимаемые средства в бюджеты местного самоуправления.

Соответствующий законопроект №5719 о внесении изменений в Бюджетный кодекс в первом чтении поддержали 268 народных депутатов (при 226 необходимых голосах) на заседании парламента во вторник.

Согласно пояснительной записке к документу, проект акта обязывает Казначейство засчитывать акцизный налог с розничной продажи табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет в соответствующие бюджеты местного самоуправления в автоматическом режиме.

Предполагается также обязать Государственную налоговую службу (ГНС) ежемесячно рассчитывать размер доли этого налога для соответствующих бюджетов местного самоуправления исходя из данных, собранных регистраторами расчетных операций.

Законопроект предлагает рассчитывать долю акциза, направляемого в местные бюджеты, как соотношение общей стоимости операций по розничной торговле табачными изделиями и жидкостями для электронных сигарет на соответствующей территории за последний отчетный месяц к общей стоимости таких операций в целом по Украине за аналогичный период.

Объем акцизного налога (Аi), подлежащего зачислению в общий фонд соответствующего бюджета местного самоуправления, предлагается определять по формуле: Аi = А х Чi, где А - акцизный налог, подлежащий распределению между бюджетами местного самоуправления, Чі - доля для зачисления в общий фонд и бюджеты местного самоуправления, і - индекс для обозначения соответствующего бюджета местного самоуправления.

Документ предлагает уполномочить на указанные расчеты центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику.

"Принятие проекта закона положительно повлияет на социально-экономическое развитие регионов, поскольку позволит сохранить в 2022 году и последующих годах поступления бюджетов местного самоуправления на том уровне, который они получают по действующей системе налогообложения", - указано в пояснительной записке к документу.

Ассоциация городов Украины (АГУ) в июле этого года заявила на своем сайте, что не поддерживает принятие законопроекта №5719, поскольку предложенный механизм распределения налога не гарантирует увеличения доходов бюджетов местного самоуправления, усложняет и делает непрозрачной систему его администрирования.

Помимо того, предложенный механизм требует разработки подзаконных актов на уровне ГНС, Госказначейства, Кабмина по порядкам зачисления средств и отчетности. Также бюджеты местного самоуправления лишатся оперативности получения средств от акциза (ежедневно) и будут зависеть от действий ГНС, Госказначейства, Кабмина, что грозит задержками распределения продолжительностью более 3 месяцев.

АГУ в июле обратилась в Комитет Рады по вопросам бюджета с просьбой учесть указанные замечания и принимать законопроект №5719 только после проведения Минфином моделирования ежемесячных поступлений в бюджеты местного самоуправления от акциза на табак.