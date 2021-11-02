Рада намерена передать дела ОАСК по обжалованию документов Кабмина и НБУ в Кассационный админсуд ВС

Верховная Рада приняла в первом чтении инициированный президентом законопроект (№5067) об исключении из подсудности Окружного административного суда Киева (ОАСК) полномочий по обжалованию нормативно-правовых актов, в частности Кабинета министров Украины и Национального банка Украиныи, и передачи этих дел в Кассационный административный суд в составе Верховного суда (ВС).

Соответствующее решение поддержали 254 народных депутата на внеочередном пленарном заседании во вторник.

Законопроект предлагает определить, что ВС как суду первой инстанции подсудны дела об обжаловании нормативно-правовых актов Кабинета министров Украины, министерства или другого центрального органа исполнительной власти, Национального банка Украины или другого субъекта властных полномочий, полномочия которого распространяются на всю территорию Украины. При этом соответствующие категории дел предлагается исключить из полномочий ОАСК.

Согласно пояснительной записке, рассмотрение административных дел о законности (кроме конституционности) постановлений и распоряжений правительства должно осуществляться ВС в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей.

Вместе с тем административные дела по законности и соответствию правовым актам высшей юридической силы нормативно-правовых актов министерств, других центральных органов исполнительной власти, Нацбанка и других субъектов властных полномочий, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины, будут рассматриваться ВС в составе коллегии Кассационного админсуда не менее трех судей.

Судом апелляционной инстанции по указанным выше делам законопроект предлагает определить Большую Палату ВС.

Законопроект также уточняет термин "нормативно-правовой акт" для целей Кодекса административного судопроизводства Украины.