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Нардепы предлагают отменить проверку покупателей участков в населенных пунктах площадью до 1 га
23:23 27.10.2021 |
Раде предлагают отменить проверку соответствия нормам законодательства данных о лицах, приобретающих в собственность земельные участки сельхозназначения для садоводства площадью до 0,25 га, а также расположенных в населенных пунктах участков площадью до 1 га, поскольку сложность и длительность такой проверки создают дополнительные финансовые и временные затраты их покупателям.
Соответствующий законопроект №6199-1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты об уточнении положений относительно совершения нотариальных действий в процессе получения прав на земельные участки зарегистрирован в Верховной Раде 25 октября. Его инициаторы - группа из 13 народных депутатов, в числе которых глава Комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике Николай Сольский, Иван Чайкивский из депутатской группы "За майбутне", Николай Кучер (группа "Довира"), Андрей Богданец (парламентская фракция "Слуга народа").
Согласно пояснительной записке к документу, предлагается отменить проверку соответствия покупателя земельного участка сельхозназначения требованиям, определенным статьей 130 Земельного кодекса Украины в случаях покупки земельных участков для ведения садоводства площадью до 0,25 га, а также расположенных в населенных пунктах участков площадью до 1 га для ведения личного крестьянского хозяйства.
"При заключении сделки по переходу права собственности на такие земельные участки, их приобретатель перед совершением сделки о переходе права собственности заявляет о соблюдении требований, определенных настоящей статьей, путем представления нотариусу, удостоверяющему соответствующую сделку, заявления", - поясняется в тексте законопроекта механизм приобретения прав на указанные виды земельных участков.
По мнению авторов законопроекта, отмена проверки правоприобретателей таких активов упросит порядок получения ими прав на земельные участки и избавит участников таких сделок от дополнительных затрат финансов и времени.
Помимо того, законопроект предлагает учитывать, что площадь земельных участков сельхозназначения, принадлежащих на правах общей совместной собственности супругам, учитывается к общей площади земельных участков только для того из супругов, за которым зарегистрировано право собственности на него.
"Поскольку информация об общей собственности супругов на земельные участки отсутствует в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, такая проверка проводится нотариусами вручную и занимает значительное количество времени, что, опять же, создает необоснованные сложности сторонам договора и увеличивает нотариальные затраты", - указывается в пояснительной записке к документу необходимость таких законодательных изменений.
Как сообщалось, Кабинет министров 16 июня 2021 года утвердил порядок проверки нотариусами покупателей земли, чем завершил формирование нормативно-правовой базы, необходимой для запуска рынка земли 1 июля этого года. Соответствующее постановление правительства согласовывает информационное взаимодействие между Государственным реестром прав на недвижимое имущество, Единым государственным реестром юр- и физлиц-предпринимателей и общественных формирований и Государственным земельным кадастром для проверки соблюдения ограничения на покупку одним физлицом до 100 га.
Проверка будет включать установление личности физлица-покупателя участка либо конечного бенефициария юрлица-покупателя; проверку наличия введенных в отношении покупателя санкций; проверку его принадлежности к финансированию терроризма; установление общей площади земучастков в собственности покупателя.
Рынок земель сельскохозяйственного назначения начал работать 1 июля. На первом этапе земельной реформы покупать и продавать земельные участки смогут только граждане страны. Одно физическое лицо сможет иметь в распоряжении не более 100 га.
Право приобретать землю сельхозназначения 1 января 2024 года получат юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, при этом конечный бенефициар одного или нескольких юрлиц сможет консолидировать через них совокупно не более 10 тыс. га.
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