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Законопроект о местном референдуме направили в Венецианскую комиссию
13:43 25.10.2021 |
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук направил законопроект №5512 «О местном референдуме» на рассмотрение Европейской комиссии за демократию через право.
Об этом Стефанчук написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".
"Учитывая признанный в европейской среде авторитет Венецианской комиссии, рассчитываю на получение объективного экспертного заключения по законопроекту "О местном референдуме". Крайне важно, чтобы документ стал образцовым законом и действительно эффективным механизмом реализации прямой демократии на местном уровне", - говорится в сообщении.
Ранее Стефанчук прогнозировал, что законопроект может быть вынесен на рассмотрение в первом чтении в парламенте до нового года.
Как известно, в начале 2021 Рада приняла закон о всеукраинском референдуме, который перед голосованием также направляли на оценку в Венецианской комиссии.
Напомним, на прошлой неделе Венецианская комиссия опубликовала заключение на правительственный законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", который предлагает регулирования принципов госуправления и правосудия на оккупированных территориях во время процесса их реинтеграции.
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