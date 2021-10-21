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Рада примет закон о столице в конце ноября - нардеп
12:55 21.10.2021 |
Законопроект "О городе Киеве - столице Украины" во втором чтении Верховная Рада рассмотрит в ноябре, заявляет народный депутат, член комитета по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин (фракция "Слуга народа").
"На этом неделе мы его (законопроект - ИФ) не планируем выносить (на рассмотрение во втором чтении в зал заседаний парламента - ИФ), даже на следующей не планируем. Я думаю, что реалистично - это последняя неделя ноября", - сказал Безгин журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг.
Он отметил, что до законопроекта о городе Киеве - столице Украины надо принять законопроект о местных государственных администрациях. "Я думаю, что в ноябре реально он будет проголосован, а до конца года вступит в силу", - отметил депутат.
Как сообщалось, на заседании 20 октября парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и целом законопроект "О городе Киеве - столице Украины" (№2143-3).
Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №2143-3 "О городе Киеве - столице Украины" в парламенте 24 сентября 2019 года, а 3 октября 2019 года Верховная Рада приняла его в первом чтении.
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