Рада намерена упростить условия размещения базовых станций мобильных операторов

Верховная Рада на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект №5811, который упростит условия размещения базовых станций мобильных операторов.

Законопроект "О внесении изменений в раздел V "Заключительные положения" закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" относительно упрощения размещения технических средств электронных коммуникаций" в среду поддержали в первом чтении 272 народных депутата при необходимых 226 голосах.

Как подчеркнули в Министерстве цифровой трансформации Украины, после принятия этого законопроекта, операторы смогут вдвое быстрее покрыть села 4G, а украинцы - получить качественную мобильную связь.

"Чтобы получить земельный участок для базовой станции и собрать все разрешения, операторам часто нужно ожидать почти год. Законопроект вдвое сократит время на выделение земли под базовую станцию. Если станции строятся в сельской местности или вдоль дорог, операторам не нужно будет составлять план территории и утверждать его", - подчеркнули в Минцифры.

По мнению профильного министерства, это поможет гораздо быстрее покрыть национальные дороги и слабые участки качественной мобильной связью по всей территории Украины.