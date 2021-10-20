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Рада планирует разблокировать работу организаций коллективного управления
09:47 20.10.2021 |
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5572 "О внесении изменений в Закон Украины "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" относительно обеспечения сбора дохода от прав организациями коллективного управления».
Как сообщает корреспондент Укринформа, соответствующее решение поддержали 235 народных депутатов.
Так, согласно пояснительной записке, законопроект предусматривает разблокирование работы организаций коллективного управления, предоставив возможность тем из них, который в данный момент внесены в Реестр организаций коллективного управления, осуществлять добровольное коллективное управление имущественными правами правообладателей, в отношении которых соответствующие организации коллективного управления имеют право осуществлять управление, до момента утверждения Министерством экономики Украины решения об аккредитации новых организаций коллективного управления в порядке, определенном законодательством.
Ожидается, что принятие и реализация законопроекта позволит разблокировать работу организаций коллективного управления, стимулировать развитие искусства и позволит обеспечить выплату авторского вознаграждения.
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