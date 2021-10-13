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Профильный комитет рекомендовал Раде принять во 2-м чтении ресурсный законопроект по спецпроцедуре
18:33 12.10.2021 |
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять в целом по спецпроцедуре так называемый правительственный законопроект с поправками в Налоговый кодекс и некоторые другие законы №5600 (так называемый ресурсный законопроект).
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в поддержку законопроекта с учетом 159 депутатских поправок проголосовали 20 членов комитета, трое воздержались, один – против.
"Текст законопроекта не изменился (по сравнению с поддержанной ранее таблицей поправок ко второму чтению - ИФ), есть только технико-юридические правки. Сегодняшний комитет только свел таблицу - мы совместили учтенные ранее поправки и поправки фракций, которые были поданы согласно сокращенной спецпроцедуре – пять поправок от каждой фракции", – пояснил замглавы профильного комитета Ярослав Железняк ("Голос") в комментарии агентству.
Ранее сообщалось, что парламент может рассмотреть ресурсный законопроект во втором чтении по спецпроцедуре на следующей пленарной неделе 19-22 октября.
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