Глава Верховного суда: при наличии политической воли Рада может внести изменения в закон о ВСП

Обращение Верховного суда в Конституционный суд (КС) относительно неконституционности норм закона о порядке назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП) не означает остановку судебной реформы, считает глава Верховного суда Валентина Данишевская.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" Данишевская рассказала, что обращение Верховного суда в КС является предупреждением негативных последствий в виде возможной остановки работы ВСП.

"Сейчас крайне важно, чтобы Этический совет работал без нарушений Конституции, чтобы иностранные эксперты, не зная нашего законодательства и не понимая всех сложностей, которые есть в судебной власти, ненароком не распустили ВСП и не остановили всю систему", - пояснила глава суда.

Отвечая на вопрос о том, означает ли обращение в КС остановку реформы, Данишевская сказала: "Абсолютно нет!... Обращение Верховного суда вовсе не направлено на то, чтобы подорвать реформу. Это можно сделать только политическим способом или при помощи СМИ, говоря о том, что якобы судебная власть сопротивляется этой реформе".

"Поскольку у судебной власти возникли сомнения в том, что не все положения закона №1635 отвечают Конституции, есть необходимость прояснить эти вопросы заблаговременно, чтобы не дать возможность тем, кто против реформы, обжаловать ее в будущем в судебных инстанциях, в том числе, в Европейском суде. Чем больше нарушений в ходе реформы - тем быстрее происходит процесс в обратном направлении", - акцентировала внимание Данишевская.

Что касается процедурных моментов рассмотрения обращения, то, по словам главы Верховного суда, обращение касается лишь некоторых норм закона, а рассмотрение в КС не останавливает действие закона.

"Мы воспримем любое решение КС, главное, чтобы Конституционный суд прояснил ситуацию с несоответствиями в законе, которые представляют угрозу функционирования судебной власти", - подытожила судья.

Судебная власть предлагает ряд законодательных изменений для обеспечения беспрерывной работы Высшего совета правосудия (ВСП), при наличии политической воли эти изменения могут быть приняты парламентом, заявила глава Верховного суда.

"Для стабильности работы ВСП предлагаем в той норме, где сказано о праве Этического совета останавливать полномочия членов ВСП, указать на последовательность действий: чтобы Этический совет сначала назначил новых членов, а потом предлагал действующим членам ВСП пройти проверку, которые должны или пройти проверку, или уволиться", - рассказала Данишевская.

Также, по ее словам, действующие судьи-члены ВСП, которые ранее проходили проверку на доброчестность, не должны проходить ее повторно, поскольку это противоречит Конституции.

Кроме этого, судебная власть предлагает изменить подход к "увольнению по закону", так как и эта норма не соответствует Основному закону.

"То есть, мы просим установить предохранители в законе (о порядке назначения членов ВСП - ИФ) от неконституционных действий, чтобы обеспечить беспрерывность деятельности ВСП", - пояснила глава Верховного суда.

Она рассказала, что также предлагается ввести порядок голосования в Этическом совете большинством голосов. Данишевская уточнила, что сейчас закон предусматривает преимущество голосов иностранных экспертов в случае разделения голосов.

"Это подрывает доверие судебной власти к этой реформе, но все можно исправить внесением изменений в закон", - подчеркнула глава Верховного суда.

Отвечая на вопрос о том, можно ли рассчитывать на то, что Верховная Рада после смены спикера, сможет поддержать эти изменения, глава суда сказала: "При наличии политической воли, я считаю, нет проблем провести эти изменения".