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Правок ко второму чтению «налогового» законопроекта стало меньше почти в 70 раз - депутат
08:30 12.10.2021 |
Количество поправок ко второму чтению законопроекта №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" после обработки Комитетом ВР по особой процедуре уменьшилось с более чем 11 тысяч до 159.
Об этом в Телеграме сообщил замглавы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председатель парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Укринформ.
"В прошлый вторник (5 октября - ред.) была запущена сокращенная процедура (как по банковскому закону) по скандальному налоговому законопроекту №5600. Процедура предусматривает, что каждая фракция может настаивать на пяти своих правках. Завтра в 13.00 состоится последний комитет по этому вопросу. Прилагаю таблицу. Всего из более 11 тысяч правок вышло 159", - подчеркнул парламентарий.
Железняк также выразил мнение, что народные депутаты проголосуют за проект закона во втором чтении уже на следующей пленарной неделе, которая продлится 19-22 октября.
Как сообщал Укринформ, народные депутаты во время пленарного заседания парламента 5 октября поддержали инициативу рассмотрения законопроекта №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" по особой процедуре.
Так, согласно закону "О внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры", для запуска особой процедуры рассмотрения во втором чтении законопроектов, к которым поступило более 500 поправок, необходимо собрать подписи не менее 150 депутатов, которые обращаются с таким ходатайством к председателю ВР, после чего парламент на ближайшем заседании должен проголосовать 226 голосами за начало этой процедуры. После этого народные депутаты в двухдневный срок должны направить письма о рассмотрении их предложений и правок в Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Далее соответствующие предложения изучаются и формируется новая таблица.
Особая процедура означает, что каждая фракция и группа может настаивать на рассмотрении пяти поправок, а депутат - на рассмотрении одной не учтенной комитетом поправки.
Такая процедура была применена к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д), в который были внесены более 16 тысяч поправок.
17 сентября 2021 года Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" (№5600). Ко второму чтению проекта закона поступили более 11 тысяч поправок.
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