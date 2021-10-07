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Комитет Рады рекомендовал принять закон о снижении налогов для казино и лотерей
11:59 07.10.2021 |
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект №2713-д по снижению налогов для игорного бизнеса.
Соответствующее решение было принято во время заседания 6 октября, сообщил глава комитета Даниил Гетманцев в Telegram.
Он уточнило, что законопроект "нацелен на введение сбалансированной системы налогообложения деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей".
Напомним, в июле Рада приняла за основу проект закона №2713-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей". Законопроектом предлагается снизить налоги для организаторов азартных игр и лотерей.
В частности, предложено облагать налогом на прибыль предприятий доходы от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей по единой ставке 10%, а не 10%, 18% (в зависимости от их вида) и 30% для лотерей, как это предусмотрено действующей нормой, одновременно отменив переходной период. При этом устанавливается, что начисленный налог на доход от указанной деятельности является разницей и уменьшает финансовый результат до налогообложения от такой деятельности.
При этом предлагается отменить налог на доходы физических лиц для выигрышей (призов) в азартных играх или лотереях, размер которого не превышает 8 размеров минимальной заработной платы (48 тыс. грн по состоянию на 1 января 2021 года).
Кроме того, отменяется ежегодная плата за лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности, на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет, а также за игровой автомат в тройном размере до дня введения в эксплуатацию Государственной системы онлайн-мониторинга.
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